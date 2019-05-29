Тульский "Арсенал" будет готовиться к сезону в Австрии

Тульский "Арсенал" объявил о планах подготовки к новому сезону. Команда выйдет из отпуска 14 июня и первые дни проведет на своей базе "Желдормаш".
27 июня туляки отправятся на сбор в австрийский Линц, где проведут 10 дней. За это время состоятся три контрольных матча, соперники пока неизвестны. 7 июля команда вернется в Россию.
"Арсенал" в следующем сезоне дебютирует в Лиге Европы. Команда стартует со 2-го раунда квалификации. Матчи состоятся 11 и 18 июля. Соперника тульский клуб узнает 18 июня во время жеребьевки.
Ранее "Арсенал" продлил сотрудничество с главным тренером Игорем Черевченко. По итогам сезона команда заняла шестое место в чемпионате России и дошла до полуфинала Кубка России.
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