Украинский футболист "Енисея" рассказал о негативе после переезда в Россию

Футболист "Енисея" Олег Данченко рассказал о негативных моментах его переезда в Россию. Украинский полузащитник выступал за красноярскую команду на правах аренды, его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру".



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Данченко в интервью sibnovosti.ru отметил, что негативом можно назвать реакцию украинских болельщиков на его переход в "Енисей", а также то, что команда покинула премьер-лигу.

"Дома считают, что мы, футболисты с Украины, переходим в страну агрессора. Но мы любим спорт, футбол. Я лично не отношу футбол к политике. А насчет страны - да, конечно, писали гадости, но я считаю, что это нужно просто забыть", - заявил Данченко.

Футболист подчеркнул, что доволен переездом в Россию, так как попал в более сильный чемпионат.

"Считаю, что получил здесь какую-то практику, так как здесь уровень намного выше. И в принципе я доволен. Главное разочарование, что мы вылетели", - сказал Данченко.

Футболист подписал контракт с "Шахтером" в 2016 году, но провел в составе команды только 9 матчей. Он выступал в аренде за одесский "Черноморец", "Анжи" и "Енисей".

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