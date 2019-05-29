Россиянин пострадал в драке футбольных фанатов в Баку

Во вторник вечером в Баку произошла драка между фанатами лондонских "Челси" и "Арсенала". Болельщики прибыли на финал Лиги Европы, который состоится сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.



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В результате драки пострадал гражданин России Заур Мамедов. 41-летнему мужчине была нанесена резаная рана лица. Бригада скорой оказала помощь россиянину на месте, сообщает "РИА Новости".

Кроме того, пострадал англичанин Андресон Челс, который болеет за "Челси". Он был доставлен в одну из больниц Баку. Состояние молодого человека оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Для обеих команд этот финал Лиги Европы станет вторым. В 2000 году "Арсенал" уступил "Галатасараю". В 2013 году "Челси" выиграл трофей, победив "Бенфику".

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