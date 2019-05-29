"Спартак" вернет в Россию лучшего бомбардира чемпионата Чехии

"Спартак" планирует трансфер российского форварда чешской "Млады-Болеслав" Николая Комличенко. Переход был утвержден на совете директоров красно-белых во вторник, сообщает телеграм-канал sport_inside.
Комличенко в прошедшем сезоне принял участие в 32-х матчах команды, в которых забил 28 мячей. Он побил рекорд чешской лиги и был признал лучшим легионером чемпионата.
Комличенко является воспитанником академии "Краснодара". За основную команду он провел 6 матчей и не смог закрепиться в составе. Форвард выступал за новороссийский "Черноморец", чешский "Слован" и "Младу".
23-летний игрок ранее был вызван в состав сборной России на матчи с Кипром и Сан-Марино, которые состоятся в июне.
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