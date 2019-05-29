При обыске в Федерации футбола Украины изъяли мячи и водку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в Федерации футбола Украины (ФФУ) по делу о нарушениях при строительстве искусственных полей. Организацию подозревают в растрате бюджетных средств, которые были выделены на закупку газонов по программе развития футбола на Украине.
При обыске в ФФУ были изъяты футбольные мячи и водка, а также документация сообщают "Украинские новости". Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины провела проверку по этому делу.
Под подозрение НАБУ попал глава ФФУ Андрей Павелко, который является депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко (БПП). На него заведено дело по двум статьям Уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение.
Скандал с закупками разгорелся после того, как было опубликовано журналистское расследование. У Павелко нашли около 20 миллионов гривен, жилье и автомобиль Bentley, которые не были указаны в декларации. Позже декларацию проверила Национальная антикоррупционная прокуратура Украины (НАПК), которая подтвердила несоответствие.
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