Источник: Глушаков требует от "Спартака" 1,5 млн евро за расторжение контракта

Капитан "Спартака" Денис Глушаков планирует получить неустойку за расторжение контракта с клубом. Футболист хочет забрать 1,5 миллиона евро, сообщает телеграм-канал Mash. Соглашение между сторонами действует до июня 2020 года.
По сведениям Mash, неустойка по контракту составляет 3 миллиона евро. Глушаков согласен на 1,5 миллиона, но деньги должны быть выданы наличными. В таком случае футболист не будет выплачивать часть суммы жене Дарье, с которой находится в бракоразводном процессе.
Ранее Глушаков попал в скандал при разводе. Жена футболиста опубликовала в сети запись разговора. На пленке Денис угрожает Дарье и оскорбляет ее нецензурными выражениями.
Кроме того, Mash недавно опубликовал переписку Глушакова в одном из мессенджеров, где тот признается, что "сливает" информацию о клубе журналистам. Также была выложена аудиозапись разговора футболиста с другом, в которой Глушаков рассказывает, как команда "сплавила" главного тренера Массимо Карреру.
После этого футболист не полетел с красно-белыми на матч в Самару, что в клубе объяснили его травмой. По сведениям СМИ, "Спартак" решил разорвать контракт с футболистом.
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