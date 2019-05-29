Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня

УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня. Это сделано для того, чтобы все клубы 55-ти ассоциаций успели ознакомиться с новинками и были полностью готовы к нововведениям.



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Регулированием правил футбола занимается Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). В состав организации входя восемь членов - четыре от ФИФА и по одному от федераций футбола Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Любое решение должно приниматься шестью голосами, то есть ФИФА самостоятельно не может изменить правила, но и без ее участия это невозможно.

Изменения в правила были приняты в этом году на заседании в Абердине: