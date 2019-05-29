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Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня

Спорт print

УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня. Это сделано для того, чтобы все клубы 55-ти ассоциаций успели ознакомиться с новинками и были полностью готовы к нововведениям.


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Регулированием правил футбола занимается Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). В состав организации входя восемь членов - четыре от ФИФА и по одному от федераций футбола Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Любое решение должно приниматься шестью голосами, то есть ФИФА самостоятельно не может изменить правила, но и без ее участия это невозможно.

Изменения в правила были приняты в этом году на заседании в Абердине:

  • стенка во время штрафного должна состоять только из футболистов обороняющейся команды, атакующие должны находиться как минимум в метре;
  • футболист при замене должен уйти с поля через ближайшую линию, а не идти на центр;
  • при розыгрыше свободного вратарь может отдать мяч игроку в штрафной площади;
  • введено наказание за непреднамеренную игру рукой, если футболист забил гол с ее помощью.

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