Обама объяснил, почему Месси не может ничего выиграть со сборной Аргентины

Бывший президент США Барак Обама высказал свое мнение об игре футболиста Лионеля Месси. Политик привел аргентинца в пример молодежи. По мнению Обамы, даже лучший не может добиться успеха самостоятельно.



Двухлетний Лионель Месси приступил к тренировкам...

"Даже гении работают с другими людьми, чтобы развиваться. Месси великолепен, но сборная Аргентины имеет трудности и не выиграла чемпионат мира. Я хочу посоветовать молодежи, что нужно признать: совсем немногие могут добиться больших высот самостоятельно", - приводит Goal слова Обамы.

Месси в национальной сборной Аргентины выступает с 2006 года. Он провел 130 матчей в составе команды, в которых забил 65 мячей. За это время команда приняла участие в четырех Кубках Америки. Трижды аргентинцы доходили до финала, но все три проиграли.

На чемпионатах мира 2006 и 2010 годов Аргентина дошла до четвертьфинала, в 2014-м вышла в финал, но проиграла Германии в дополнительное время со счетом 0:1. На ЧМ-2018 в России команда уступила в 1/8 финала Франции со счетом 3:4.

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