Пловчиха Ефимова снялась на пляже без купальника

Российская пловчиха Юлия Ефимова продолжает будоражить умы собственных поклонников. Спортсменка вчера выложила в Instagram фотографию с ананасами, а сегодня продолжила фотосет снимком без купальника.

Ефимова сфотографировалась на пляже без верхней части купальника, прикрыв грудь ананасами. Болельщики восприняли такой снимок позитивно

Ефимова является лидером женской сборной России по плаванию. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она завоевала две серебряные награды. Также на ее счету 14 медалей различного достоинства на чемпионатах мира и 10 на чемпионатах Европы.

Россиянка специализируется на плавании брассом на 50, 100 и 200 метров. Также выступает в комбинированных эстафетах.

Фото: instagrm.com

Читайте также:

Пловчиха Ефимова опубликовала огненное фото с ананасами

Чемпионка UFC Андраде опубликовала обнаженное фото с поясом

Хоккеист Кузнецов попал в неприятную историю с белым порошком

Финский журналист съел свою статью с критикой сборной Финляндии по хоккею