Финский "Йокерит" возглавил рейтинг клубов КХЛ

КХЛ опубликовала рейтинг клубов по итогам прошедшего сезона. Команды оцениваются по трем основным показателям: спортивные результаты (30%), коммерческий потенциал (35%) и финансовое положение (35%).



Нижегородское «Торпедо» вернулось в зону «Запад» КХЛ

Первое место в рейтинге занял финский "Йокерит", вторым стал СКА, тройку замкнул ЦСКА.

В аутсайдерах - хабаровский "Амур", череповецкая "Северсталь", "Слован" и "Адмирал" из Владивостока.

"Слован" из Братиславы уже исключен из КХЛ. Клуб не смог гарантировать финансовую стабильность на следующий сезон и отказался от участия в лиге. Из-за этого нижегородское "Торпедо" было переведено из Восточной конференции в Западную.

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