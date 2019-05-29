Кафельников отказался продлевать абонементы. "Спартак" потерял 720 тысяч рублей

Бывшая первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что не будет продлевать свои абонементы на стадион "Открытие Арена" на следующий сезон. Такое решение бывший теннисист принял из-за того, что клуб оставил в должности главного тренера Олега Кононова.
Кафельников в Twitter сообщил, что не планирует посещать игры красно-белых до тех пор, пока Кононов остается на своем посту. У теннисиста и членов его семьи было 6 абонементов общей стоимость 720 тысяч рублей.
Кроме того, Кафельников призвал других болельщиков поступить таким же образом.
"Только своим отсутствием на трибунах мы сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придет на первые матчи сезона, то эффект будет для Федуна ошеломляющий", - написал он.
Ранее Кафельников критиковал Кононова за неудачи "Спартака". Команда заняла пятое место в чемпионате. Перед главным тренером на следующий сезон поставлена задача выиграть Кубок России, выйти в Лигу чемпионов и удачно пройти квалификацию Лиги Европы.
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