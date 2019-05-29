В "Чесли" перед финалом Лиги Европы конфликты и скандалы

В "Челси" перед финалом Лиги Европы нездоровая обстановка. Команде в среду предстоит сыграть с "Арсеналом", а на тренировке во вторник повздорили футболисты. Конфликт произошел между бразильцем Давидом Луисом и аргентинцем Гонсало Игуаином.



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Как сообщает британская пресса, из-за этого главный тренер Маурицио Сарри покинул занятие. Уходил итальянец очень расстроенным. Специалист демонстративно бросил кепку на газон.

В "Челси" утверждают, что конфликт футболистов никак не связан с поступком тренера. В пресс-службе команды сообщили, что Сарри расстроился из-за того, что команда не смогла отработать стандартные положения. Последние 15 минут тренировки были открытыми для журналистов, которые могли узнать секреты "Челси".

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