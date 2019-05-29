В "Чесли" перед финалом Лиги Европы конфликты и скандалы

В "Челси" перед финалом Лиги Европы нездоровая обстановка. Команде в среду предстоит сыграть с "Арсеналом", а на тренировке во вторник повздорили футболисты. Конфликт произошел между бразильцем Давидом Луисом и аргентинцем Гонсало Игуаином.
Как сообщает британская пресса, из-за этого главный тренер Маурицио Сарри покинул занятие. Уходил итальянец очень расстроенным. Специалист демонстративно бросил кепку на газон.
В "Челси" утверждают, что конфликт футболистов никак не связан с поступком тренера. В пресс-службе команды сообщили, что Сарри расстроился из-за того, что команда не смогла отработать стандартные положения. Последние 15 минут тренировки были открытыми для журналистов, которые могли узнать секреты "Челси".
Читайте также:
"Витесс" под руководством Слуцкого не смог выйти в Лигу Европы
Футболист, снявший шорты перед девушкой-арбитром, отстранен от игры
Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш возглавил "Марсель"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
Главу Ширинского района, члена "Единой России" Сергея Зайцева подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналиста.