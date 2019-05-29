"Витесс" под руководством Слуцкого не смог выйти в Лигу Европы

"Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог выйти в Лигу Европы. Команда в финале плей-офф уступила "Утрехту". Первый матч завершился вничью 1:1, а ответная игра на поле арнемцев в пользу гостей - 2:0.
Команда Слуцкого в чемпионате заняла пятое место, пропустив вперед "Аякс", ПСВ, "Фейеноорд" и "АЗ Алкмаар". Набрав 53 очка, "Витесс" вышел в плей-офф за Лигу Европы. В первом раунде был обыгран "Гронинген", который стал восьмым, - 2:1, 1:3.
В прошлом сезоне "Витесс" стартовал во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Команда победила румынский "Виторул", но в 3-м раунде проиграла швейцарскому "Базелю".
Команда Леонида Слуцкого уходит в отпуск. Следующий сезон чемпионата Голландии начнется 9 августа.
Читайте также:
Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок
Футболист, снявший шорты перед девушкой-арбитром, отстранен от игры
"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом Европы
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
Главу Ширинского района, члена "Единой России" Сергея Зайцева подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналиста.