"Витесс" под руководством Слуцкого не смог выйти в Лигу Европы

"Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог выйти в Лигу Европы. Команда в финале плей-офф уступила "Утрехту". Первый матч завершился вничью 1:1, а ответная игра на поле арнемцев в пользу гостей - 2:0.



"Витесс" не смог выйти в Лигу Европы

Команда Слуцкого в чемпионате заняла пятое место, пропустив вперед "Аякс", ПСВ, "Фейеноорд" и "АЗ Алкмаар". Набрав 53 очка, "Витесс" вышел в плей-офф за Лигу Европы. В первом раунде был обыгран "Гронинген", который стал восьмым, - 2:1, 1:3.

В прошлом сезоне "Витесс" стартовал во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Команда победила румынский "Виторул", но в 3-м раунде проиграла швейцарскому "Базелю".

Команда Леонида Слуцкого уходит в отпуск. Следующий сезон чемпионата Голландии начнется 9 августа.

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