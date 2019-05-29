Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Витесс" под руководством Слуцкого не смог выйти в Лигу Европы

Спорт print

"Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог выйти в Лигу Европы. Команда в финале плей-офф уступила "Утрехту". Первый матч завершился вничью 1:1, а ответная игра на поле арнемцев в пользу гостей - 2:0.


"Витесс" не смог выйти в Лигу Европы

Команда Слуцкого в чемпионате заняла пятое место, пропустив вперед "Аякс", ПСВ, "Фейеноорд" и "АЗ Алкмаар". Набрав 53 очка, "Витесс" вышел в плей-офф за Лигу Европы. В первом раунде был обыгран "Гронинген", который стал восьмым, - 2:1, 1:3.

В прошлом сезоне "Витесс" стартовал во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Команда победила румынский "Виторул", но в 3-м раунде проиграла швейцарскому "Базелю".

Команда Леонида Слуцкого уходит в отпуск. Следующий сезон чемпионата Голландии начнется 9 августа.

Читайте также:

Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок

Футболист, снявший шорты перед девушкой-арбитром, отстранен от игры

"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом Европы

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы футбол Леонид Слуцкий
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
Новости спорта
История появления большого тенниса
Технологии
Искусственный интеллект губит авиацию - эксперт
Новости Все >
Кафельников отказался продлевать абонементы. "Спартак" потерял 720 тысяч рублей
Около трети российских компаний собираются расширить штат
Орешкин призвал не жертвовать соцподдержкой ради роста ВВП
В "Чесли" перед финалом Лиги Европы конфликты и скандалы
"Витесс" под руководством Слуцкого не смог выйти в Лигу Европы
В России предложили запретить псевдопивные напитки
Опрос: продавец-кассир и повар - самые востребованные профессии в России
Депутаты предложили запретить губернаторам владеть недвижимостью за границей﻿
Саакашвили вспомнил старую обиду на Порошенко
Военный эксперт рассказал, как Украина угрожает Крымскому мосту
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты

Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.

Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Прибалтика
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Происшествия
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу

По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.

Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР
Общество
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР
Общество
Стерлигов пожелал смерти выпускникам, устроившим БДСМ-флешмоб
Новости Украины
Зеленский: сделаем Украину базой для покорения мира
Политика. Новости и аналитика
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело

Главу Ширинского района, члена "Единой России" Сергея Зайцева подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд
Наука и техника
На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд
Новости Украины
Зеленский: сделаем Украину базой для покорения мира
Военные новости
В РФ придумали, как вдвое увеличить срок службы стрелкового оружия
Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер Любовь Степушова На что пойдет Эстония ради транзита через Россию Любовь Степушова Сергей Костин Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся Сергей Костин
Комментарии
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Опрос: продавец-кассир и повар - самые востребованные профессии в России
Орешкин призвал не жертвовать соцподдержкой ради роста ВВП
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
В России предложили запретить псевдопивные напитки
СМИ Малайзии сообщают о смерти последнего самца суматранского носорога в стране
Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт
Глава ВЦИОМ: низкий уровень доверия Путину объясняется "эффектом черных очков"
Саакашвили вспомнил старую обиду на Порошенко
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Глава ВЦИОМ: низкий уровень доверия Путину объясняется "эффектом черных очков"
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Huawei подала иск в американский суд против правительства США
Депутаты предложили запретить губернаторам владеть недвижимостью за границей﻿
Глава ВЦИОМ: низкий уровень доверия Путину объясняется "эффектом черных очков"
Саакашвили вспомнил старую обиду на Порошенко
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
СМИ: в России появится "отцовский капитал"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ