СМИ: Вальверде уволен с поста главного тренера "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" отправлен в отставку. Официально об увольнении будет объявлено в ближайшее время. Руководство приняло такое решение из-за результатов команды в прошлом сезоне, сообщает радио RAC1.
"Барса" не смогла выиграть Лигу чемпионов и Кубок Испании, но выиграла чемпионат. Специалист возглавил каталонцев с 2017 года и завоевал два трофея подряд.
Ожидается, что "Барселону" возглавит главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
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