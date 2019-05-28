Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который получили за победу на чемпионате мира-2019. Спортсмены во время празднования оторвали днище трофея.

Сборная Финляндии в третий раз выиграла чемпионат мира. В финале финны обыграли Канаду со счетом 3:1. До этого команда прошла Швецию (5:4 ОТ) и Россию (1:0).

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что финский журналист съел свою статью с критикой команды. Перед турниром он написал, что сборная является худшей в истории и не имеет шансов на победу на турнире.

Фото: instagram.com

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