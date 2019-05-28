Футболист, снявший шорты перед девушкой-арбитром, отстранен от игры

Федерация футбола Италии отстранила 14-летнего футболиста команды "Трепотри", который ранее во время матча снял шорты перед девушкой-арбитром. Игрок не сможет выходить на поле до завершения расследования.
"Трепотри" заплатит штраф в размере 100 евро. Во время игры с "Мранезе" футболист подбежал к судье, снял шорты и сказал: "Посмотрим, хватит ли у тебя смелости удалить меня". Девушка показала футболисту красную карточку, из-за чего разгорелся скандал.
Родители игроков оскорбляли арбитра, называя ее представительницей самой из древнейших профессий. После игры девушка обратилась за помощью к психологу.
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