Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш возглавил "Марсель"

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш стал главным тренером "Марселя". Соглашение между сторонами рассчитано на два года. Условия сделки не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что тренер будет зарабатывать 600 тысяч евро в месяц.



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Виллаш-Боаш в начале карьеры работал помощником Жозе Моуринью. Главным тренером работал с "Академикой", "Порту", "Челси", "Тоттенхэмом", "Зенитом" и "Шанхаем".

Португалец с "Зенитом" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2011 году он привел "Порту" к победе в Лиге Европы.

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