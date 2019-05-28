Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш возглавил "Марсель"

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш стал главным тренером "Марселя". Соглашение между сторонами рассчитано на два года. Условия сделки не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что тренер будет зарабатывать 600 тысяч евро в месяц.
Виллаш-Боаш в начале карьеры работал помощником Жозе Моуринью. Главным тренером работал с "Академикой", "Порту", "Челси", "Тоттенхэмом", "Зенитом" и "Шанхаем".
Португалец с "Зенитом" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2011 году он привел "Порту" к победе в Лиге Европы.
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