"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом Европы

Аудиторская компания KPMG опубликовала десятку самых дорогих футбольных клубов Европы. Первое место в списке занял мадридский "Реал". Стоимость клуба составляет 3,224 миллиарда евро.



«Реал Мадрид» - «Сельта». Обзор матча. Ла Лига. Чемпионат Испании по Футболу 2018

Доходы от коммерции клуба за три года выросли на треть. Кроме того, "Реал" получил хороший доход от выступлений - команда три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.

Также в десятку самых дорогих футбольных клубов вошли: "Манчестер Юнайтед" (3,207 миллиарда евро), "Бавария" (2,696), "Барселона" (2,676), "Манчестер Сити" (2,460), "Челси" (2,227), "Ливерпуль" (2,095), "Арсенал" (2,009), "Тоттенхэм" (1,679) и "Ювентус" (1,548).

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