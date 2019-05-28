FIVB объявила российские города, в которых пройдет чемпионат мира по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) назвала города, в которых в 2022 году состоится чемпионат мира среди мужских команд. В первую восьмерку попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Красноярск и Уфа. Еще два города будут названы позже.
В 2018 году турнир состоялся в Италии и Болгарии. Чемпионом во второй раз подряд стала сборная Польши.
Россия завоевала серебряные медали на турнире в 2002 году. Шесть золотых медалей были завоеваны еще в советское время.
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