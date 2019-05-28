"Сахалин" выиграл первенство ПФЛ на Востоке, но в ФНЛ осталась "Балтика"

"Сахалин" выиграл соревнования в зоне "Восток" чемпионата ПФЛ. В 24-м туре команда из Южно-Сахалинска в 24-м туре разгромила "Сибирь-2" со счетом 5:2 и стала недосягаема для соперников.
Несмотря на то, что "Сахалин" выиграл свою зону, команда не поднимется в ФНЛ. Клуб не подавал заявку на участие в лиге, так как не сможет выполнить условия участия в лиге.
Вместо "Сахалина" участие в ФНЛ продолжит калининградская "Балтика". В прошлом сезоне команда финишировала в зоне вылета.
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