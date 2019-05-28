"Спартак" оставил Кононова в должности главного тренера

Совет директоров "Спартака" оставил белорусского специалиста Олега Кононова в должности главного тренера команды. Перед красно-белыми поставлена задача выйти Лигу чемпионов по итогам следующего сезона.



Олег Кононов стал главным тренером «Спартака» / Новости от 12.11.2018 14:53

Кроме того, команда должна выиграть Кубок России и пройти квалификацию Лиги Европы. Кононов останется на своем посту как минимум до зимнего перерыва.

В этом сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. Клуб установил антирекорд по количеству забитых голов за сезон. В 30-ти играх красно-белые забили 36 мячей.

Читайте также:

Российские волейболистки проиграли Германии в Лиге наций

В отелях в центре Баку нет свободных мест перед финалом Лиги Европы

Туктамышева назвала Санкт-Петербург столицей фигурного катания