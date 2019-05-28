Российские волейболистки проиграли Германии в Лиге наций

Волейболистки сборной России проиграли в матче предварительного раунда Лиги Наций команде Германии. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 25:14, 25:21, 25:20.
Российская команда проиграла третий матч из четырех на турнире. Россиянки ранее уступили Бразилии (0:3) и Доминиканской Республике (0:3) и обыграли Китай (3:0). Сборная идет на 14-м месте в Лиге наций.
В следующем матче Россия сыграет с Японией. В финальный раунд выйдут пять лучших команд из предварительного этапа.
Лига наций была создана в 2018 году. Турнир заменил серию Гран-при. В прошлом году россиянке заняли восьмое место в предварительном этапе.
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