В отелях в центре Баку нет свободных мест перед финалом Лиги Европы

Футбольные болельщики заполнили все отели в центре Баку. За день до финала Лиги Европы свободных номеров нет. Фанаты, которые не успели забронировать номера заранее, сейчас снимают посуточные квартиры, цена на которые значительно выросла.
29 мая в Баку состоится игра между "Арсеналом" и "Челси". Ранее сообщалось, что фанаты лондонских команд испытали трудности с тем, чтобы добраться в столицу Азербайджана. Клубы вернули УЕФА половину билетов, которые были выделены им.
Финал Лиги Европы в Баку станет тестовым для города перед Евро-2020. На "Олимпийском" стадионе в Азербайджане состоятся матчи группового этапа и 1/8 финала турнира.
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