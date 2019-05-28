Туктамышева назвала Санкт-Петербург столицей фигурного катания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем города. 27 мая 1703 года Петр I основал город на Неве. Спортсменка назвала Питер столицей фигурного катания.



Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом / Новости от 14.04.2019 06:50

Туктамышева вспомнила, что ее путь в фигурном катании начался с Санкт-Петербурга.

"Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания! То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву, - миф", - написала спортсменка в Instagram.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Обе золотые медали спортсменка завоевала в 2015 году.

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