Фигуристка Медведева призналась, что скучает по России

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал о своих буднях в Канаде. Спортсменка после Олимпиады-2018 перешла к тренеру Брайану Орсеру и теперь проживает в Торонто.



Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее / Новости от 22.03.2019 19:17

Медведева отметила, что ей в Канаде не хватает русской речи, несмотря на то, что каждый день она в городе встречает русскоязычных людей. Каждый день Евгения общается с мамой и друзьями, но чувствует ностальгию по родине.

"В Россию тянет почти каждый вечер. По друзьям очень скучаю. Была бы возможность - чаще прилетала. Но это нереально - у меня всего один выходной в неделю, воскресенье", - приводит Sports.ru слова Медведевой.

Россиянка на Олимпиаде в Пхенчхане стала второй, уступив золото Алине Загитовой. Также на ее счету две золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы.

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