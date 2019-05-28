В испанском футболе разгорелся скандал с договорными матчами

Испанская полиция провела рейд по делу о договорных матчах. В результате были задержаны действующие футболисты Борха Фернандес, Карлос Аранда и Иньиго Лопес, а также президент клуба "Уэска" Августин Ласаоса, сообщает El Pais .



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Под подозрение попал матч "Уэска" - "Химнастик", который состоялся год назад в рамках второго дивизиона испанского чемпионата. "Уэска" тогда оформила повышение в классе, а "Химнастику" нужна была победа, чтобы остаться в сегунде.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Химнастика". При счете 0:0 были зафиксированы аномально крупные ставки на победу аутсайдера. В Китае и Украине на такой исход ставили суммы в 14 раз превышающие обычные показатели.

Также под подозрение попали еще восемь игр примеры и сегунды. В частности, игра между "Валенсией" и "Вальядолидом" в последнем туре этого сезона. "Летучие мыши" победили со счетом 2:0 и вышли в Лигу чемпионов. О договорном характере матча речи не идет, но некоторые футболисты сделали ставки в букмекерских конторах, что запрещено законом.

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