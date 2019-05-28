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Теннисистка Касаткина без проблем вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

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Теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире серии "Большого шлема" во Франции. В первом круге "Ролан Гаррос" она обыграла итальянку Жасмин Паолини, которая занимает 210-е место в рейтинге WTA.


Дарья Касаткина выиграла «Кубок Кремля» / Новости от 20.10.2018 20:18

Встреча завершилась в двух сетах - 6:2, 6:3. Игра продлилась 1 час 12 минут. В следующем раунде Касаткина встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Ранее россиянка Вероника Кудерметова преподнесла сенсацию в первом круге. Она обыграла датчанку Каролин Возняцки, которая была 13-й сеяной на турнире.

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Темы теннис Ролан Гаррос Дарья Касаткина
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