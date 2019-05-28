"Зенит" проведет летний сбор в Австрии

"Зенит" объявил о планах на летнее межсезонье. Команда ушла в отпуск 27 мая. Отдых питерцев продлится 2,5 недели. Уже 14 июня футболисты соберутся в Санкт-Петербурге, а 18-го числа отправятся на сбор в Австрию.
Команда будет тренироваться в Зальфедене по 29 июня, после чего вернется в Россию. 21 июня "Зенит" сыграет с "Ваккером", 25 июня - с болгарским "Левски".
Россияне Андрей Лунев, Артем Дзюба и Магомед Оздоев, а также словак Роберт Мак присоединятся к "Зениту" позже. Эти игроки вызваны в национальные сборные. Вильмар Барриос попал в состав сборной Колумбии на Кубок Америки-2019. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля, поэтому футболист будет отсутствовать на сборах.
"Зенит" 6 июля сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России. Игра состоится на новом стадионе "Динамо" в Москве.
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