КХЛ потеряла команду из Словакии

"Слован" отказался от участия в чемпионате КХЛ следующего сезона. Команда уведомила лигу о том, что не сможет продолжить выступления из-за финансовых трудностей. У клуба накопились доги по зарплате перед игроками и за аренду ледовой арены в Братиславе.



«Слован» могут исключить из КХЛ / Новости от 15.05.2019 23:56

Клуб не смог найти спонсоров, которые оплатили бы участие в следующем сезоне. Инвесторы были готовы вложить деньги в обновленную команду, но не согласны были платить по долгам.

Таким образом, в КХЛ осталось 24 клуба. Из-за отказа "Слована" из Восточной в Западную конференцию будет переведено нижегородское "Торпедо". Ранее КХЛ разработала календарь без учета словацкой команды.

Состав Западной конференции КХЛ: "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига, Латвия), "Динамо" (Минск, Белоруссия), "Йокерит" (Финляндия), СКА (Санкт-Петербург), "Северсталь" (Череповец), "Спартак" (Москва), "Витязь" (Подольск), "Локомотив" (Ярославль), "Сочи", ЦСКА (Москва), "Торпедо" (Нижний Новгород).

Состав Восточной конференции КХЛ: "Автомомбилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Металлург" (Магнитогороск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Трактор" (Челябинск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Авангард" (Омск), "Амур" (Хабаровск), "Адмирал" (Владивосток), "Сибирь" (Новосибирск), "Барыс" (Нур-Султан), "Куньлунь Ред Стар" (Пекин).

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