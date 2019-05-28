Финский журналист съел свою статью с критикой сборной Финляндии по хоккею

Журналист из Финляндии Филип Саксен в Twitter опубликовал видео, на котором съел собственную статью. Перед чемпионатом мира по хоккею он опубликовал в газете материал с критикой сборной Финляндии. Саксен написал, что эта команда является худшей в истории и никогда не завоюет чемпионский титул.



Журналист съел газету

"Я еще никогда так не ошибался. Приношу извинения за свои слова", - написал Саксен под видео.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в своей истории. В плей-офф команда поочередно обыграла сборные Швеции (5:4 ОТ), России (1:0) и Канады (3:1).

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