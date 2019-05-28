Пловчиха Ефимова опубликовала огненное фото с ананасами

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram очередное фото с отдыха. Спортсменка на снимке вместе с подругой держат по два ананаса.
"Всем добра", - подписала снимок Ефимова.
Ефимова является трехкратной медалисткой Олимпийских игр. Кроме того, на ее счету пять побед на чемпионатах мира и семь - на чемпионатах Европы.
Фото: instagram.com
Читайте также:
В РФС считают, что матч "Чайка" - "Черноморец" был договорным
РФС потратил почти 2,5 миллиарда рублей на сборные России
Чемпионка UFC Андраде опубликовала обнаженное фото с поясом
Гаттузо объявил об уходе из "Милана"
Принц Уильям эмоционально отпраздновал выход "Астон Виллы" в премьер-лигу
Футболист Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии
Тарасенко забросил шайбу, но "Сент-Луис" проиграл первый матч Кубка Стэнли
Хоккеист Кузнецов попал в неприятную историю с белым порошком
Пловчиху Ефимову в спорте держит отсутствие золота Олимпиады
Сборная России по хоккею узнала соперников на следующий чемпионат мира
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Когда окончательно закончится война в Сирии? Верно ли, что в Сирии сейчас в значительной мере решаются судьбы всего человечества? Остались ли еще шансы у концепции арабского единства? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета по финансовому законодательству парламента Сирии, лидер Сирийской коммунистической партии Аммар Багдаш.