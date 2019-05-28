Пловчиха Ефимова опубликовала огненное фото с ананасами

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram очередное фото с отдыха. Спортсменка на снимке вместе с подругой держат по два ананаса.

"Всем добра", - подписала снимок Ефимова.

Ефимова является трехкратной медалисткой Олимпийских игр. Кроме того, на ее счету пять побед на чемпионатах мира и семь - на чемпионатах Европы.

Фото: instagram.com

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