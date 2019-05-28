В РФС считают, что матч "Чайка" - "Черноморец" был договорным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в скором времени завершится расследование дела о договорном характере матча ПФЛ между "Чайкой" и "Черноморцем". В организации считают, что неспортивная составляющая во время игры имела место быть. К клубам и игрокам будут применены спортивные санкции.
"С большой долей вероятности можем говорить, что скорее всего будут вынесены спортивные санкции в отношении лиц, которые, по нашему мнению, причастны к оказанию противоправного влияния на результат матча", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Дюкова.
"Чайка" победила "Черноморец" в ПФЛ со счетом 3:1. До 70-й минуты счет была равным 1:1, после чего команда из Новороссийска пропустила два мяча, которые вызвали подозрение. "Чайка" в итоге заняла первое место в зоне "Юг" и вышла в ФНЛ.
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