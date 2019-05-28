РФС потратил почти 2,5 миллиарда рублей на сборные России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет за 2018 год. Организация потратила на подготовку сборных России по футболу 2 миллиарда 427 миллионов рублей. Эта сумма составила 53 процента от доходов РФС.

Деньги были потрачены на обеспечение национальной команды, молодежной сборной, а также сборных до 20, 19, 18, 17, 16 и 15 лет. Расходы в два раза превысили планируемые.

Сборная России в 2018 году провела несколько товарищеских матчей, а также приняла участие в чемпионате мира-2018. Команда вышла в четвертьфинал, где по пенальти уступила Хорватии.

Также команда Черчесова провела четыре матча в Лиге наций УЕФА. Сборная России не смогла выйти в дивизион А турнира.

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