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Источник Правда.Ру

РФС потратил почти 2,5 миллиарда рублей на сборные России

Спорт print

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет за 2018 год. Организация потратила на подготовку сборных России по футболу 2 миллиарда 427 миллионов рублей. Эта сумма составила 53 процента от доходов РФС.

Деньги были потрачены на обеспечение национальной команды, молодежной сборной, а также сборных до 20, 19, 18, 17, 16 и 15 лет. Расходы в два раза превысили планируемые. 

Сборная России в 2018 году провела несколько товарищеских матчей, а также приняла участие в чемпионате мира-2018. Команда вышла в четвертьфинал, где по пенальти уступила Хорватии. 

Также команда Черчесова провела четыре матча в Лиге наций УЕФА. Сборная России не смогла выйти в дивизион А турнира.

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Темы РФС футбол сборная россии по футболу
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