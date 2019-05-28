Чемпионка UFC Андраде опубликовала обнаженное фото с поясом

Бразильянка Джессика Андраде выложила в Instagram обнаженную фотографию. Чемпионка UFC в легком весе снялась полностью голой, но прикрылась поясом, который завоевала в бою с Роуз Намаюнас на турнире UFC 237.

Андраде провела 26 боев в ММА, в которых одержала 20 побед. В UFC она выступает с июля 2013 года.

Джессика является представительницей ЛГБТ. Ранее она заявила, что пришла в бои, чтобы изменить стереотипы о представительницах сексуальных меньшинств. Она считает, что в ММА таким девушкам сложно выступать из-за предубеждений.

Фото: instagram.com

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