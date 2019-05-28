Гаттузо объявил об уходе из "Милана"

Тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо объявил об уходе из клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Специалист оказался от компенсации за оставшиеся два года по соглашению.



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"Я должен был так поступить. Это болезненное, но адекватное решение. Компенсация? Моя история с "Миланом" не должна быть завязана на деньгах", - приводит Goal слова Гаттузо.

Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года. В этом сезоне команда заняла пятое место в серии А и не вышла в Лигу чемпионов. С 1999 по 2012 год он выступал за миланцев в качестве футболиста. Он провел 468 матчей, в которых забил 11 мячей. Вместе с командой дважды выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

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