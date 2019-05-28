Принц Уильям эмоционально отпраздновал выход "Астон Виллы" в премьер-лигу

"Астон Вилла" в финале плей-офф чемпионшипа обыграла "Дерби Каунти" со счетом 2:1. Команда из Бирмингема вышла в английскую премьер-лигу спустя три года. Эта победа принесет клубу как минимум 100 миллионов фунтов в виде выплат за следующий сезон.



Принц Уильям и Джон Карью

На стадионе присутствовал принц Уильям, который является давним поклонником "Астон Виллы", а также главой Футбольной ассоциации Англии. Он смотрел матч с бывшим игроком "вилланов" Джоном Карью. После финального свистка принц не сдерживал эмоций от радости за любимую команду.

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