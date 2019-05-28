Футболист Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии

Нападающий "Млады-Болеслав" Николай Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии. В прошлом сезоне он забил 28 голов, став первым бомбардиром лиги. Форвард побил рекорд Давида Лафаты.
Также Комличенко был признан лучшим нападающим сезона. В голосовании за лучшего игрока чемпионата он уступил Томашу Соучеку из пражской "Славии".
"Млада" заняла седьмое место в регулярном сезоне. 1 июня команда проведет матч за право выступать в Лиге Европы против "Баника".
Комличенко ранее был вызван в состав сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра.
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