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Футболист Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии

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Нападающий "Млады-Болеслав" Николай Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии. В прошлом сезоне он забил 28 голов, став первым бомбардиром лиги. Форвард побил рекорд Давида Лафаты.


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Также Комличенко был признан лучшим нападающим сезона. В голосовании за лучшего игрока чемпионата он уступил Томашу Соучеку из пражской "Славии".

"Млада" заняла седьмое место в регулярном сезоне. 1 июня команда проведет матч за право выступать в Лиге Европы против "Баника".

Комличенко ранее был вызван в состав сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра.

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Темы футбол Николай Комличенко
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