Тарасенко забросил шайбу, но "Сент-Луис" проиграл первый матч Кубка Стэнли

"Сент-Луис" проиграл в первом матче финала Кубка Стэнли "Бостону". Встреча завершилась со счетом 4:2. Одну из шайб "Блюз" забросил российский форвард Владимир Тарасенко.
Россиянин забил гол в начале второго периода, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Он воспользовался передаче Брейдена Шенна, который подобрал шайбу после ошибки защитников.
"Сент-Луис" вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет. Следующий матч снова состоится на площадке "Бостона", после чего серия переедет на площадку "Блюз".
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