Хоккеист Кузнецов попал в неприятную историю с белым порошком

Хоккеист сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов попал в неприятную историю. В понедельник в сети появилось видео, на котором он находится в номере отеля. Рядом со спортсменом виден белый порошок, выложенный на стол определенным образом.
Сам Кузнецов отрицает обвинения в употреблении наркотиков. В интервью "Спорт-Экспрессу" Евгений заявил, что не имеет к этому никакого отношения, никогда не употреблял запрещенных веществ и готов пройти экспертизу в любой момент.
Также спортсмен рассказал о происхождении видео. По словам Кузнецова, видео было снято летом 2018 года в Лас-Вегасе, когда "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли.
"Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит - незнакомые женщины, непонятные вещества на столе - позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", - заявил Кузнецов.
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