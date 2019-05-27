"Локомотив" проведет сбор в Австрии

"Локомотив" объявил о планах подготовки команды на следующий сезон. Команда выйдет из отпуска 18 июня.
Сбор железнодорожники проведут в Австрии в городке Бад Кляйнкирххайм. Тренировки команды пройдут с 20 по 4 июля.
6 июля "Локо" сыграет с "Зенитом" в матче за Суперкубок России. Игра состоится на стадионе "Динамо". В это сезоне железнодорожники заняли второе место в чемпионате России и завоевали Кубок России. Команда вышла в групповой турнир Лиги чемпионов.
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