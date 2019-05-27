"Локомотив" объявил об уходе Игоря Денисова

"Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова. Футболист выступал в составе команды с 2017 года, но в последнее время у него были разногласия с руководством клуба.



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Денисов не выходил на поле с апреля. Всего в составе команды он провел 93 матча, в которых забил три мяча. Он стал чемпионом России в составе команды.

Футболист обратился к болельщикам с прощальным словом. Он поблагодарил фанатов за поддержку. Также благодарность от игрока получили тренерский штаб, партнеры по команде, функционеры клуба.

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