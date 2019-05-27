Сборная России по хоккею узнала соперников на следующий чемпионат мира

Стал известен состав групп на следующий чемпионат мира по хоккею. В 2020 году турнир пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.
В группе А выступят команды Канады, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.
В группу В попали Россия, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.
В этом году турнир прошел в Словакии. Первое место заняла Финляндия, второй стала Канада, третьей - Россия.
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