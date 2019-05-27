Сборная России по хоккею узнала соперников на следующий чемпионат мира

Стал известен состав групп на следующий чемпионат мира по хоккею. В 2020 году турнир пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.



Россия одолела Чехию в серии буллитов и завоевала бронзу ЧМ-2019 / Новости от 26.05.2019 19:29

В группе А выступят команды Канады, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

В группу В попали Россия, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

В этом году турнир прошел в Словакии. Первое место заняла Финляндия, второй стала Канада, третьей - Россия.

Читайте также:

Россия поднялась на второе место в рейтинге хоккейных сборных

Овечкин танцует после завоевания бронзы, Малкин поет

Ковальчук стал абсолютным рекордсменом сборной России по хоккею