Тульский "Арсенал" продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко, сообщает пресс-служба команды. Также соглашения продлили помощники тренера Игорь Семшов, Валерий Климов, Сергей Кращенко и Михаил Соловей. Контракты подписаны сроком на один год.
Черевченко стал тренером "Арсенала" в ноябре 2018 года. Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате России и получил право дебютировать в Лиге Европы. Команда в следующем сезоне стартует в еврокубках со второго отборочного раунда.
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