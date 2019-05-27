Перед "Тамбовом" поставлена задача выйти в Лигу Европы

Президент "Тамбова" Арсен Габуев рассказал о задачах команды на следующий сезон, в котором клуб дебютирует в премьер-лиге. По словам главы футбольного клуба, бюджет команды останется неизменным - за сезон на команду из бюджета региона будет потрачено 350 миллионов рублей.
Руководство клуба намерено привлечь спонсоров, чтобы дополнительно получить до 250 миллионов. Перед "Тамбовом" поставлена задача попасть в Лигу Европы. В команде останутся более половины футболистов, которые выступали в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Сезон "Тамбов" начнет на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Сейчас на стадионе "Спартак" в Тамбове продолжается реконструкция, которую планируют завершить в сентябре.
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