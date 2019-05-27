Футболист Балотелли считает, что его не вызывают в сборную Италии из-за расизма

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли заявил, что его не вызывают в сборную Италии не по спортивным причинам, а из-за того, чтобы не сталкиваться с расизмом.



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Балотелли считает, что футбольные чиновники не ведут борьбу с проявлениями расовой дискриминации на стадионах. Футболист заявил, что "надерет задницу" человеку, который оскорбит его из-за цвета кожи.

"Когда меня не вызывают в сборную, это частично и моя вина. Например, в Англии я играл не слишком хорошо, поэтому меня не вызывали. Но есть и другие причины. Меня удобно не вызывать, чтобы не сталкиваться с расизмом. Сейчас не моя вина, что меня нет в сборной", - заявил темнокожий футболист в эфире Canal+.

Балотелли в этом сезоне провел 15 матчей в составе "Марселя", в которых забил 8 мячей. За сборную Италии он отыграл 36 матчей, в которых забил 14 голов. В последний раз он вызывался в команду в сентябре 2018 года.