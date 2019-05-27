Лучший теннисист России опять не смог пройти первый круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пройти первый первый круг турнира "Большого шлема" во Франции. Он проиграл хозяину соревнований Пьеру-Югу Эрберу. Встреча продлилась почти 4 часа и завершилась в пяти сетах - 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
Медведев был 12-м сеяным на "Ролан Гаррос". Он в третий раз подряд не смог пройти первый круг турнира. На других турнирах серии "Большого шлема" россиянин доходил до 3-го или 4-го круга.
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