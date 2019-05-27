Новый хоккейный клуб "Динамо" подписал 50 игроков по 1000 рублей

Хоккейный клуб "Динамо" официально смени юридическое лицо. Теперь команда будет выступать в КХЛ под названием АНО, ранее клуб значился как ООО. Сменилось и руководство клуба - учредителями вместо ВФСО "Динамо" стали ВТБ и структуры бизнесмена Аркадия Ротенберга.



Хоккейному «Динамо» отступать некуда | Sport24

"Дианмо" под новым юрлицом включено в официальную базу КХЛ, сообщает "Спорт-Экспресс". Клуб подписал контракт с 50-ю хоккеистами. За переход каждого из старого клуба новый заплатил 1000 рублей.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила будущему чемпиону ЦСКА со счетом 1-4.

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