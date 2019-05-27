"Рубин" не будет проводить сборы за границей

"Рубин" объявил о планах подготовки к следующему сезону. Команда проведет два летних сбора в Казани. От практики заграничных поездок в клубе решили отказаться.



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Команда соберется для подготовки 13 июня. Первый сбор продлится одну неделю. Второй сбор пройдет с 23 июня по 6 июля.

Ранее стало известно, что главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев покинет клуб. Из-за финансовых трудностей казанцы предложили опытному специалисту подписать контракт со значительным понижением оклада.

"Рубин" по итогам прошедшего сезона занял 11-е место в чемпионате России. Команда одержала 7 побед, 15 раз сыграла вничью и 8 раз проиграла.

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