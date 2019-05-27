Футболист Джикия написал пост о нелюбви болельщиков "Спартака"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия оставил сообщение в Instagram о том, что болельщики клуба не могут отвернуться от команды в трудный момент. Красно-белые по итогам чемпионата России заняли пятое место.
"Если отвернутся, значит, недостаточно любили!" - написал Джикия.
"Спартак" вышел в отборочный турнир Лиги Европы. В следующем сезоне команда стартует в третьем раунде квалификации. Красно-белые установили антирекорд клуба, забив 36 голов в 30-ти матчах турнира.
Джикия появился на поле 26 раз. На его счету два мяча и четыре желтые карточки.
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