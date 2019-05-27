РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что сезон-2019/20 станет последним, в котором клубы смогут использовать чужие стадионы для проведения матчей чемпионата России. В регламент турнира будет внесен соответствующий пункт.
По словам Прядкина, клубы, которые не соответствуют требованиям РПЛ, не будут допущены к участию в соревнованиях. В сезоне-2019/20 "Тамбов", который вышел в премьер-лигу, сможет использовать не родной стадион, так как подобного пункта не было ранее.
"Тамбов" начнет сезон в Саранске на "Мордовия Арена". Клуб планирует в сентябре вернуться в родной город, где проходит реконструкция стадиона.
В следующем сезоне в РПЛ выступят: "Зенит" (стадион "Газпром-Арена"), "Локомотив" ("РЖД-Арена"), "Краснодар" (стадион "Краснодар"), ЦСКА ("ВЭБ-Арена"), "Спартак" ("Открытие Арена"), "Арсенал" (стадион "Арсенал"), "Ростов" ("Ростов-Арена"), "Рубин" ("Казань-Арена"), "Ахмат" ("Ахмат-Арена), "Урал" ("Екатеринбург-Арена"), "Динамо" ("ВТБ-Арена"), "Оренбург" ("Газовик"), "Сочи" ("Фишт") и "Тамбов".
Еще два участника определятся в переходных матчах: "Крылья Советов" - "Нижний Новгород", "Уфа" - "Томь".
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